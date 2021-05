Pescara-Salernitana, le formazioni ufficiali: Tutino-Gondo per centrare la Serie A

Una gara, quella tra Pescara e Salernitana, che si apre con un brutto fatto di cronaca: nei giorni scorsi, a Salerno, è stata aggredita - come intimidazione pre partita - la figlia del tecnico degli abruzzesi Gianluca Grassadonia.

Al netto di ciò, i campani, a cospetto di un Pescara già retrocesso, possono giocarsi la promozione in Serie A, ma per farlo devono vincere. In caso di sconfitta, devono sperare nel contemporaneo ko del Monza contro il Brescia, nel caso di pareggio, di medesimo pari o sconfitta dei brianzoli, che hanno a favore gli scontri diretti.

Per l'occasione torna in panchina, dopo essersi negativizzato dal Covid-19, mister Castori, che conferma il 3-5-2, intanto che Grassadonia, sul versante opposto, va avanti con il 4-3-3.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Volta, Sorensen, Guth, Masciangelo; Valdifiori, Omeonga, Machin; Ceter, Odgaard, Capone.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Mantovani, Bogdan, Gyomber; Jaroszynski, Kiyine, Di Tacchio, Capezzi, Casasola; Gondo, Tutino.