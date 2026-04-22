Pescara, Sebastiani: "Sono sicuro che ci salveremo. Juve Stabia forte, va rispettata"

“Sono assolutamente fiducioso per la salvezza e lo dico con convinzione, tutti noi siamo convinti di farcela dalla società alla squadra fino all’ambiente”. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani parla con grande fiducia in vista delle ultime tre gare della stagione che decideranno il futuro degli abruzzesi che attualmente occupano l’ultimo posto in classifica e sono chiamati a non sbagliare un passo per sperare di conquistare quantomeno i play out: “I tifosi hanno apprezzato il lavoro della squadra e la loro risposta in termini di biglietti venduti ne è una conferma. Ma hanno apprezzato anche il nostro lavoro e la nostra volontà di invertire la tendenza. - prosegue il numero uno a margine dell’evento dello sponsor Magicar a San Giovanni Teatino - Il Pescara in campo dà sempre la sensazione di essere più forte dell’avversario e questo il nostro pubblico lo ha visto”.

“Adesso la rosa è al completo e spero che tutti possano dare il loro contributo senza egoismi e pensando all’obiettivo comune. - prosegue Sebastiani come si legge su Il Centro - Play out? Non ci penso, dobbiamo solo dare il massimo in queste ultime tre gare e sono convinto che ci salveremo, se poi altri dovessero fare meglio di noi gli batteremo le mani”.

Il presidente si sofferma poi sulla prossima sfida contro la Juve Stabia, club che sta vivendo un momento societario complicato, ma che è in piena corsa un posto nei play off: “Troveremo una squadra battagliera come ha dimostrato su tutti i campi, hanno dimostrato di essere forti e fatto un campionato molto buono, meritano la posizione che hanno. Sono da temere a prescindere dai problemi societari. Li rispettiamo perché il campo dice che sono molto forti”.