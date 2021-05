Pescara, sulla piattaforma Change.org compare una raccolta firme per il ritorno di Zeman

Con una retrocessione in Serie C ancora da digerire a Pescara c'è chi si è subito rimboccato le maniche e ha iniziato a pensare al futuro. Un domani, ad esempio, dal sapore nostalgico quello che si trova alla base della petizione attivata sulla piattaforma Change.org per chiedere il ritorno di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara. Il boemo è, infatti, rimasto nel cuore dei tifosi e della città intera per l'incredibile cavalcata che portò il Delfino alla promozione in Serie A. Una squadra, quella, piena zeppa di talenti come Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti.