Pisa-Cosenza 3-0, le pagelle: Gucher zittisce le critiche, Gori portiere top. Carretta ci prova

PISA-COSENZA 3-0

Marcatori: 50' Gucher (P), 73' Mazzitelli (P), 86' Marin (P)

PISA

Gori 7 - Dominatore assoluto della sua area di rigore. Devia sulla traversa il colpo di testa di Sacko con un colpo di reni da portiere top.

Birindelli 6,5 - Diligente nella fase difensiva, cerca di non lasciare scoperta la sua zona. Poi prende campo accompagnando l'azione.

Meroni 7 - Autoritario negli anticipi, aggressivo nella marcatura su Gliozzi che non la vede mai. Elegante in fase di impostazione.

Caracciolo 6,5 - I recuperi in velocità sono il suo marchio di fabbrica. Ne sfoggia un paio di grande qualità, sminando potenziali pericoli.

Beghetto 6,5 - Sembra avere il piede caldo e i compagni lo cercano spesso per sfruttare i suoi cross. Fa partire l'azione del raddoppio. (65' Belli 6 - Senza strafare, chiude tutti i varchi e partecipa alle ripartenze).

Marin 7 - Equilibra il centrocampo con i suoi movimenti e cerca l'inserimento negli spazi coronando col primo centro in campionato una prestazione maiuscola.

Quaini 6 - Detta i tempi sbagliando qualche passaggio ma cerca sempre di allargare il gioco per velocizzare la manovra. (46' Siega 6,5 - Protagonista in occasione del terzo gol con una gran palla in verticale per Marin).

Mazzitelli 7- Prezioso in copertura, alzando sempre la pressione. Si abbassa tra i centrali per costruire e mette il sigillo sulla vittoria con una splendida punizione.

Gucher 7,5 - Torna a giocare dal primo minuto in quella che è diventata ormai la sua posizione naturale di trequartista e zittisce le critiche con una prova super. La sblocca con una magia e si procura la punizione del raddoppio. (88' Mastinu sv)

Palombi 5,5 - Continua il momento no sotto porta. Spreca le due occasioni più nitide create dal Pisa nel primo tempo. (57' Marconi 6 - Escluso dall'undici di partenza, entra con grande determinazione impegnando Falcone).

Vido 6,5 - Ritrova una maglia da titolare e inizia subito il tiro a bersaglio verso Falcone. Dialoga bene con Palombi. (65' Sibilli 6 - Frizzante, si fa vedere subito con un colpo di testa).

COSENZA

Falcone 5,5 - Nel primo tempo il Pisa spara a salve senza impegnarlo mai realmente. Poi ne prende tre: non gli riesce il miracolo su Gucher, immobile sulla punizione di Mazzitelli.

Ingrosso 6 - Alla decima da titolare nelle ultime undici, per Occhiuzzi è diventato un intoccabile. Dei tre centrali è quello che balla meno.

Schiavi 5 - Rispolverato un po' a sorpresa. Rude, ma efficace nei suoi interventi fino a quando Gucher non lo mette a sedere con una finta. (61' Tremolada 5,5 - Dentro per fare la differenza sulla trequarti con la sua fantasia. Non si accende mai).

Tiritiello 5,5 - Pericoloso con la sua fisicità sui calci piazzati, sfiora il gol di testa. Dietro però soffre tantissimo, si fa superare sul secondo gol.

Corsi 5,5 - Deve stare sul chi va la per contenere la spinta di Beghetto limitando al minimo sindacale le sortite offensive. (85' Bouah sv)

Sciaudone 6 - Un bel coast to coast sulla fascia e tanta sostanza nella sua prestazione. Recupera un discreto numero di palloni e li smista bene. (79' Konè)

Ba 5,5 - Torna dopo oltre un mese e paga un pò di ruggine accumulata. In ritardo di condizione, deve ritrovare brillantezza.

Crecco 5 - Spinge poco e male privando la squadra del suo apporto sulla catena di sinistra. Pomeriggio di grande difficoltà.

Carretta 6 - Parte da destra per tagliare verso il centro, creando pericoli. Presente nella partita, dai suoi piedi nascono le iniziative migliori.

Gliozzi 5,5 - Tanto lavoro sporco per far salire la squadra con le sue sponde. Soffre la marcatura di Meroni. (79' Trotta sv)

Sacko 5,5 - Gori gli strozza in gola l'urlo di gioia per il primo gol. Si dà da fare ma non riesce a incidere. (79' Sueva sv)