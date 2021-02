Pisa, D'Angelo: "Contro il Monza possiamo far punti". Recupera Belli, ma sono out in tre

Quarta partita in dieci giorni per il Pisa che domani, in occasione dell'anticipo della 23^ giornata del campionato di B, farà visita al Monza. Del match, nella consueta conferenza stampa pre gara, ne ha parlato il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo: "La gara contro la Salernitana ci ha lasciato l'amaro in bocca, abbiamo fatto un buon primo tempo e un bellissimo secondo tempo, avremmo meritato di vincere ma abbiamo fatto degli errori che hanno portato al pari. E' però da rimarcare la prestazione positiva, con la squadra che sta bene dal punto di vista fisico, tecnico e tattico perché abbiamo fatto una buona prestazione, mentalmente magari abbiamo accusato il pari però ora abbiamo l'occasione di rifarci. Chiaro, avremmo voluto qualche giorno in più per preparare il match, venivamo anche dal recupero contro il Frosinone ma possiamo fare una grande partita anche domani senza trovare la scusante della stanchezza mentale perché abbiamo tanti giocatori a disposizione che possono darci una mano".

A tal proposito: "Abbiamo recuperato Belli, tranne lo squalificato Marin e gli infortunati Masucci e Masetti sono tutti a disposizione".

Nota poi al Monza: "Il Monza è una buonissima squadra composta da tanti giocatori bravi, gioca anche un bel calcio, da parte nostra servirà una gara di grande intensità e attenzione. Ma abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa punti. Se il meteo influisce sulle mie scelte? Forse vestirò più pesante, ma non credo neppure quello (ride, nrd). Il terreno li è molto buono, si può giocare una gara ai massimi livelli".