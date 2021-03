Pisa, De Vitis: "Siamo un gruppo ambizioso. E vogliamo finire in crescendo"

Netta vittoria quella del Pisa sulla SPAL, nell'anticipo della 29^ giornata del campionato di Serie B. A margine del match, in casa nerazzurra è stato Alessandro De Vitis a fare il punto della situazione: "E' stata una vittoria meritata, abbiamo fatto una grande partita sotto il punto di vista tattico, tecnico e di sacrificio: penso sia una delle partite più riuscite contro un avversario che sì, come noi dal punto di vista delle assenze era in difficoltà, ma noi volevamo riscattare anche la brutta figura dell'andata. C'erano poi le scorie di Cittadella da smaltire, anche li come atteggiamento e spirito avevamo giocato un buon match, ma gli episodi determinano il corso delle gare: esser sotto dopo 7' è una cosa, giocare e tenere il campo come fatto ieri un'altra. Nella ripresa neppure abbiamo sofferto"

Prosegue: "Volevamo dare un segnale all'esterno, la squadra non è condizionata né dalle assenze né dalla situazione, c'era la consapevolezza di poter sopperire a tutto, noi sappiamo come ci alleniamo. Volevamo fare una bella gara e ci siamo riusciti".

Nota conclusiva sulla classifica: "Siamo un gruppo ambizioso, guardiamo di gara in gara sperando di recuperare più giocatori possibile e finendo in crescendo. Solo così possiamo fare belle cose".