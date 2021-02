Pisa, Gemmi: "Abbiamo cercato di migliorare la rosa. Il campo ci dirà se abbiamo fatto bene"

Il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi ha parlato nel post partita del recupero contro il Frosinone del mercato dei nerazzurri: “Nel mercato di riparazione si vanno a risolvere errori commessi in estate, mentre noi abbiamo cercato di migliorare la squadra o inserire giocatori con caratteristiche diverse. Sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene o meno, ma sono fiducioso e contento. Ci fa piacere aver aumentato il livello globale della squadra. - continua Gemmi come riporta tuttopisa.it- Frosinone? C’è un po' di rammarico per il risultato, ma siamo contenti per la prestazione. La classifica evito di guardarla ed è troppo presto per prenderne considerazioni, dobbiamo mirare solo a quella finale. Avremo tante gare ravvicinate in un periodo dove i campi sono pesanti e ci sarà poco tempo per recuperare, dovremo sfruttare tutte le nostre risorse e le nostre forze”.