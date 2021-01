Pisa, Gemmi frena le voci di mercato: "Per Gucher nessuna offerta dalla Serie A"

Il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi ai microfoni di 50 canale si è soffermato sul mercato e in particolare sul centrocampita Robert Gucher che nei gironi scorsi era stato accostato ad alcuni club di Serie A (Spezia su tutti): "Da diverso tempo stiamo parlando con Marconi, Birindelli e Gucher per trovare un accordo e prolungare i loro contratti, ma serve la volontà da entrambe le parti di continuare assieme. Se loro tre, che riteniamo essere giocatori molto validi e importanti, vogliono restare una quadra si troverà. Per me non siamo molto lontani dal trovarla. - conclude Gemmi - Gucher? Leggo di richieste dalla A che per ora non sono pervenute. Non posso escludere che poi arrivino offerte ma al momento non ce ne sono state.”