Pisa, Gori sul futuro: "Ancora presto per parlarne, ma non chiuderò mai la porta a questo club"

Il portiere del Pisa Stefano Gori, di proprietà della Juventus, ha parlato ai microfoni di 50 Canale del proprio futuro non chiudendo la porta a una permanenza in Toscana dove ha collezionato 101 presenze con la maglia nerazzurra: "La stagione è appena finita ed è presto per parlare del futuro. Mi prenderò qualche giorno di vacanza e poi valuterò con il mio procuratore quale potrà essere la soluzione migliore. Comunque non chiuderò mai la porta al Pisa".