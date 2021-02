Pisa, Marconi deferito al Tribunale Federale Nazionale per la frase rivolta a Obi del Chievo

La Procura Federale ha pubblicato un comunicato riguardante Michele Marconi, calciatore del Pisa. Ecco il testo integrale.

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Pisa Michele Marconi per aver utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore del Chievo Verona Joel Chukmuwa Obi in occasione del match Pisa-Chievo Verona, disputato lo scorso 22 dicembre e valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B.