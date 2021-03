Pisa, Marsura: "Puniti dagli episodi. Siamo in emergenza ma non cerchiamo alibi"

Cade dopo sei risultati utili il Pisa, sconfitto 2-0 dal Cittadella nell’anticipo della 28^ giornata di Serie B. L’attaccante nerazzurro Davide Marsura, alla seconda presenza da titolare in questo campionato, commenta così in zona mista la sconfitta: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati un po’ sfortunati perché abbiamo preso due gol subito su due episodi e il Cittadella è una squadra organizzata alla quale è difficile far gol una volta che va in vantaggio. Pensiamo già alla gara di lunedì con la Spal”

Peseranno le numerose assenze?

“Siamo in un momento di emergenza, ci mancano dei giocatori però proveremo comunque a fare un buon risultato. La lotta per i playoff è ancora molto aperta. La squadra è forte, chiunque va in campo sa interpretare le richieste del tecnico. Non cerchiamo alibi, dobbiamo fare il massimo”.

A che punto è la tua condizione?

“Mi sento bene, sono arrivato un po’ fuori condizione perché avevo giocato molto poco nella prima parte di stagione. Adesso sto bene e cercherò di sfruttare le occasioni che mi verranno concesse".