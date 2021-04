Pisa, Pasqua indigesta in campo e a tavola: nelle uova di cioccolato c'è il gadget dell'Empoli

Una gara, quella contro il Lecce, decisamente indigesta per il Pisa, che nel primo tempo del confronto con i salentini - valido per la 32^ giornata del campionato di B - ha reclamato per un rigore non concesso dopo un fallo di Christian Maggio ai danni di Simone Palombi e nella ripresa si è vista dar contro un penalty reputato dubbio: gara persa 0-1.

Ma la Pasqua, per i supporters nerazzurri, è stata indigesta... anche a tavola. Alcune della uova di cioccolato del Pisa, infatti, contenevano una sorpresa dell'Empoli: a riferirlo è l'edizione on line del quotidiano La Nazione.