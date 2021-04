Pisa, Taddei: "Risultato meritato, segnati tre gol di ottima fattura. Daremo battaglia fino alla fine"

Torna al successo il Pisa che batte 3-0 il Cosenza ipotecando la salvezza. Il vice allenatore nerazzurro Riccardo Taddei, in panchina anche oggi per la squalifica di Luca D’Angelo, analizza la sfida in sala stampa: “Abbiamo fatto una bellissima partita, il risultato è ampiamente meritato. Siamo molto contenti della prestazione, abbiamo combattuto quel pizzico di tensione che avevamo bene giocando bene anche a livello tecnico come dimostrano i tre gol di ottima fattura".

La tensione era dettata dalla mancanza di risultati?

“Credo che sia una cosa normale, perdere non piace a nessuno e le sconfitte lasciano qualche contraccolpo. La tensione era legata a quello ma i giocatori sono stati bravissimi a trasformarla in energia positiva”.

La risposta migliore a qualche critica di troppo?

“La risposta è stata in primis per noi stessi a anche al campionato visto che forse meritavamo di avere qualche punto in più. Dopo tre sconfitte consecutive non era semplice giocare con la qualità tecnica messa in campo oggi. É stata una giornata molto positiva non solo per il risultato ma anche per come è maturato”.

E tra 72 ore si torna in campo per sfidare il Frosinone...

“Siamo pronti a dare battaglia fino alla fine. Speriamo che le battute d’arresto siano servite per un miglioramento che è quello che cerchiamo. Sappiamo che dobbiamo sempre migliorarci, rigiocare subito dopo una vittoria del genere potrebbe essere positivo perché siamo molto carichi”.