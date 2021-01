Pordenone, contatti con la Cremonese per riportare Strizzolo in Friuli

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il Pordenone starebbe lavorando per riportare in neroverde Luca Strizzoli per far fronte all'eventuale partenza di Davide Diaw. Il club friulano avrebbe già avviato i primi contatti con la Cremonese, proprietaria del cartellino, per riportare il classe '92 alla corte di Tesser.