Ufficiale Triestina, ecco il colpo per l'attacco di Tesser: dal Modena arriva Luca Strizzolo

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Luca Strizzolo.

Strizzolo, classe ’92, arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dal Modena FC, con opzione per il club alabardato ed obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.

Completata la formazione giovanile nel Pordenone, ha iniziato il suo percorso nei professionisti militando in Lega Pro con le maglie di Pisa, Treviso, Real Vicenza, Lucchese e Pordenone. Dalla stagione 2016/17 ha poi ininterrottamente giocato in Serie B, totalizzando 248 presenze, 51 reti e 19 assist con Cittadella, Cremonese, Pordenone, Perugia, Modena e nella prima parte dell’attuale stagione al Cosenza, maglia con la quale è sceso in campo in 16 occasioni con un gol e due assist all’attivo.

Benvenuto a Trieste, Luca.