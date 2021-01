Pordenone, Tesser: "Con la Salernitana servono coraggio e personalità". I convocati

Alla vigilia della sfida contro la capolista Salernitana, in casa Pordenone è il tecnico Attilio Tesser a fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: "La vittoria sulla Reggiana ha aumentato l’autostima e tolto, a livello mentale, la mancanza del successo in casa. È però già il passato, il presente è Salerno, dove dobbiamo fare un’altra grande partita. La cattiveria calcistica è indispensabile. Troveremo una squadra che, accanto a grande qualità ed esperienza, ne ha sempre tanta. Un credo del loro allenatore. Che tradotto vuol dire avere autostima ed essere convinti in tutto quello che si fa”.

Non c'è però timore della classifica: “Salernitana prima in classifica e con il miglior rendimento interno del campionato? Affrontiamo una squadra dall’importante potenziale tecnico, che si fa rispettare sempre, in particolare all’Arechi. Anche senza il pubblico, che quando c’è si fa ben sentire. Ripeto: dai miei servirà una prestazione importante, giocando compatti, cattivi e determinati. Con coraggio e personalità”.

Spazio poi ai convocati: non ci saranno il difensore Stefani e i centrocampisti Gavazzi e Pasa.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Barison, Bassoli, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Foschiani, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini

ATTACCANTI: Banse, Butic, Ciurria, Diaw, Musiolik.