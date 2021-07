Pres. Cremonese: "A Giacchetta e Pecchia va la responsabilità in toto di tutta l’area sportiva"

Durante la conferenza stampa di presentazione del neo Ds Simone Giacchetta, in casa Cremonese - come riferisce cuoregrigiorosso.com - è intervenuto il presidente Paolo Rossi: "Siamo qui per presentare il nuovo direttore sportivo Simone Giacchetta, ringraziamo il signor Bonato (Ds in uscita, ndr) per l’opera che ha fatto e la professionalità del suo incarico in un momento particolare. Abbiamo scelto Giacchetta perché la proprietà è molto vicina alla Cremonese e ha puntato su un direttore in cui, come accaduto col mister, abbiamo riconosciuto doti e valori su cui la Cremo da sempre punta da quando c’è Arvedi. Formazione, idee e cultura del lavoro che dovrà personificare. È un profondo conoscitore di calcio e ha avuto la fortuna di giocare con Maradona, è stato giocatore di buon livello e negli ultimi anni ha guidato l’AlbinoLeffe portandolo sempre ai playoff di Serie C. Ha una grande attenzione per il settore giovanile, su cui la Cremonese vuole puntare".

Parlando poi di strutture: "A Giacchetta e Pecchia va la responsabilità in toto di tutta l’area sportiva: è parte del processo di sviluppo che la Cremonese porta avanti da anni per avere una parte sia sportiva che organizzativa molto forte. Serve una chiara identificazione di responsabilità e ruoli, crediamo sia importantissima per raggiungere gli obiettivi che ci siamo professati. Abbiamo un valore aggiunto che è Braida, che ha aumentato la sua responsabilità all’interno della società, in quanto diventa consigliere strategico a diretto contatto con la proprietà e sarà quello che sovraintenderà determinate scelte. Il direttore Armenia resta nel suo ruolo originario, speriamo di aver fatto chiarezza rispetto a dubbi del passato, crediamo sia un buon passo per raddrizzare la società"

Conclude: "Il progetto si dovrà sviluppare negli anni e il primo obiettivo è quello di consolidare la presenza in Serie B, vogliamo che quest’anno sia consolidato tenendo presente che sarà il campionato più difficile che affronteremo".