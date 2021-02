Pres. Pordenone post Cittadella: "Urge VAR. Noi siamo in credito, ma il problema è generale"

Pordenone-Cittadella: è il 64' del match della 23^ giornata del campionato di B, e l'attaccante neroverde Patrick Ciurria viene ammonito per presunta simulazione dal direttore di gara, il sig. Daniele Paterna di Teramo. L'episodio incriminato riguarda un contatto in area tra il giocatore dei ramarri e Federico Proia, con i padroni di casa che chiedono invece il rigore.

Del fattaccio, dalle colonne del Messaggero del Veneto, ne ha parlato il presidente dei friulani Mauro Lovisa: "VAR? Una novità di cui abbiamo bisogno. Ho parlato con il direttore di gara dopo il 90' mi ha detto che il nostro giocatore ha simulato. Gli ho risposto che non era vero. Come si fa a non concedere un rigore del genere, e per giunta, a estrarre il cartellino giallo? Non voglio cercare alibi per la sconfitta: il Cittadella ha fatto meglio di noi nel complesso. Un episodio così tuttavia, ha avuto il suo peso nei 90 minuti. Prima di questa stagione sono state riunificate la Can A e la Can B: come è possibile, alla lice di tutto ciò, che un direttore di gara in A possa usufruire di ogni tecnologia e tra i cadetti non averne a disposizione neppure una? Anche per questo motivo penso che gli assistenti debbano interagire maggiormente con gli arbitri, dar loro una mano. Il Pordenone è in credito, ma il problema è generale. In ogni campo sono stati segnalati episodi clamorosi".