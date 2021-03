Reggiana, Alvini e la corsa alla salvezza: "Monza superiore a noi. Ma ora conta il Cosenza"

Dopo il ko di Monza, la Reggiana riparte da uno scontro salvezza con il Cosenza. Del match, alla vigilia, ne ha parlato come di consueto il tecnico granata Massimiliano Alvini: "Non credo la Reggiana a Monza fosse rassegnata. Siamo andati la a giocare una partita cercando di limitare la forza dell'avversario, e abbiamo fatto una buona gara in non possesso palla. Ma quando fai una gara con il baricentro basso, come a Empoli o all'andata con i brianzoli, ci possono essere episodi che ti segnano, come il gol preso all'inizio: qualcosa poi non abbiamo fatto bene, ma non eravamo certo rassegnati. Anzi, qualcosa abbiamo creato, e quando perdiamo, alle volte, dobbiamo anche considerare il valore dell'avversario: il Monza ci è stato superiore. Pensiamo al Cosenza".

E proprio sulla gara: "Forse recuperiamo Rozzio e torna sicuramente Muratore, la situazione sta migliorando: con la sosta in mezzo, conto di recuperarne anche altri. La squadra è determinata nel voler cambiare il percorso delle ultime tre partite, Lecce, Cremona e Monza, è convinta nel voler invertire la tendenza, anche se poi alla fine solo la gara col Lecce abbiamo sbagliato. Ora abbiamo un equilibrio, c'è solo da migliorare la fase offensiva e qualche situazione".