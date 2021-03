Reggiana, Alvini: "Non c'era rigore per il Venezia. Non meritavamo di perdere"

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, si è così espresso ai canali ufficiali del club granata dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Venezia nell'anticipo del turno infrasettimanale di Serie B: "Del Pinto sta male, siamo preoccupati perché ha preso una gomitata sul muscolo della coscia mentre saltava; Costa non ce la faceva più a venti minuti dalla fine, penso che per lui si tratti solo di stanchezza. Nelle condizioni in cui eravamo stasera, la prestazione è stata molto buona contro un avversario secondo in classifica e molto forte: è mancato il risultato, determinato anche oggi dagli episodi che non ci hanno aiutato. Non meritavamo di perdere".

Quanto ha influito il rigore nell'economia della gara?

"Non si può dare un rigore del genere, nel primo tempo hanno brontolato per lungo tempo e il penalty è stato dato con troppa generosità e superficialità. In un campionato di Serie B non si possono dare penalty di questo tipo, domenica non ce ne hanno dato uno clamoroso e stasera è accaduto questo: siamo stati penalizzati, ma la nostra cultura è superiore. Non cerco l'alibi ma dispiace perché l'episodio ha influito sullo svolgimento della partita, è un peccato perché abbiamo fatto una grande prestazione".

Con quale spirito si riparte in vista del prossimo appuntamento?

"Sono incavolato perché dispiace lasciare punti così, dopo una partita del genere e conoscendo i problemi avuti prima di scendere in campo. C'è amarezza ma la squadra è talmente forte di testa che saprà rialzarsi, non ho alcun dubbio: i ragazzi sono sempre sul pezzo, abbiamo bisogno di continuare sulla strada positiva che stiamo percorrendo".