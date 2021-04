Reggiana, Alvini: "Non ho da rimproverare tanto alla mia squadra"

Massimiliano Alvini, allenatore della Reggiana, ha parlato ai canali ufficiali del club granata al termine della gara persa per 1-0 in casa contro l'Empoli: "Avevamo preparato le giocate in profondità su Kargbo ma non solo, alcune volte siamo riusciti a servire Augustus anche se è andato troppe volte in fuorigioco. Il loro centrocampo è forte, nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare le distanze anche a causa dell'immediato infortunio di Del Pinto: nella ripresa abbiamo lavorato meglio, i problemi in mezzo al campo ci sono stati ma solo in alcuni momenti. La struttura fisica contro l'Empoli era importante, quando si gioca contro squadre di questo tipo la fisicità si soffre".

E' soddisfatto della prova dei suoi ragazzi?

"Non ho da rimproverare tanto alla squadra: i ragazzi ci hanno messo coraggio ed impegno, hanno creduto fino all'ultimo nel pareggio".