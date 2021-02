Reggiana, Alvini: "Nove squadre in lotta per la salvezza. Entella ha qualità e gente di categoria"

In vista dell'impegno di questa contro l'Entella, il tecnico della Reggina Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza: "Ci sono nove squadre che lottano per raggiungere la salvezza - riporta TuttoReggiana.com - le altre hanno un qualcosa in più. I valori in gioco si assomigliano quindi non mi meraviglia la vittoria dell’Ascoli a Lecce. Noi abbiamo pareggiato in casa della capolista Empoli e battuto il Monza non molto tempo fa. Affronteremo una buonissima squadra come dimostrano le ultime vittorie dei biancocelesti. L'Entella ha qualità e gente di categoria e sul mercato si è rinforzata con Capello e Dragomir, quest’ultimo uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Sarà una gara equilibrata come d'altronde lo sono tutte le sfide in Serie B ma anche noi siamo tosti e lo abbiamo dimostrato contro il Vicenza e a Pisa".