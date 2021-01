Reggiana, Alvini: "Puniti da un episodio. La squadra è con me, ne usciremo"

Al termine della partita persa contro il Pescara, il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini ha così commentato la sconfitta in conferenza: "La squadra ha cercato di vincere la partita nel secondo tempo, siamo stati puniti su una palla ferma in cui Scognamiglio è stato bravo a buttarla dentro. Non c'è un problema fisico, oggi abbiamo girato dal punto di vista fisico e caratteriale. Ho messo più giocatori offensivi, c'è un problema di episodi, siamo stati puniti da questo episodio".

Nella ripresa ci sono stati errori banali: c'è stata troppa frenesia?

"Non era paura di non riuscire a vincere. dal punto di vista tecnico facciamo qualche errore in palleggio, più delle altre squadre. La frenesia non c'è stata, l'abbiamo persa perché siamo stati puniti dall'episodio. Abbiamo concesso qualche transizione, ma il risultato ci penalizza oltre misura. Se poi tiri solo fuori sono errori nostri e dobbiamo analizzarli".

Ha messo giocatori offensivi ma non avete tirato in porta:

"Quando loro sono passati al 3-5-1 ho messo giocatori offensivi, prima Cambiaghi e poi Volta, cercando la superiorità numerica e per buttare le palle in mezzo per Zamparo. Non ho squilibrato la squadra, abbiamo concesso un paio di ripartenze a Ceter che è devastante. Non abbiamo portato a casa nulla e per noi è penalizzante".

Come si recupera per le prossime?

"Usciamo da un periodo non semplice e ne sono consapevole. Si esce con il lavoro, con equilibrio e con la consapevolezza. Ci siamo dentro, ci sono i margini per uscirne e sono convinto che lavorando con le idee che abbiamo e recuperando i giocatori usciremo e raggiungeremo l'obiettivo".

La squadra è con lei?

"La squadra oggi se l'è giocata alla pari, così come col Pordenone. Abbiamo toppato con la Reggina, a Lecce non abbiamo fatto male. Oggi per la prestazione abbiamo giocato alla pari, siamo stati puniti ma non è vero che non ci crediamo. La squadra è con me? Quando ho gli uomini dentro è con me sicuramente. Diamo tutto, ci sono giocatori fuori importanti, ma siamo una squadra di uomini. Posso rimproverare e correggere, ma la squadra è sul pezzo e segue le idee. Abbiamo concesso qualcosa, è pesante perderla così, ma la differenza l'ha fatta il dettaglio. Con uno 0-0 non sarebbe stato un furto, con la società c'è chiarezza, la squadra è con me e sono sereno, convinto di lavorare e raggiungere l'obiettivo".

Sabato c'è il Cittadella:

"Il passato è passato, ora pensiamo a sabato che è una gara fondamentale. Prepariamola bene, un risultato positivo ci porterebbe una classifica importante. Ricominciamo consapevoli di poter fare bene, col Cittadella dobbiamo riprendere il percorso e la squadra lo può fare. Il percorso è difficile ma quando la squadra sarà al completo si riprenderà e porterà al termine il campionato per ciò che vogliamo fare".