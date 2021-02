Reggiana-Ascoli 1-0, le pagelle: Ardemagni si sblocca, Venturi sigilla. Ingenuità di Caligara

REGGIANA-ASCOLI 1-0

Marcatori: 48' Ardemagni

Venturi 7 - Manca Cerofolini ma Venturi non è da meno, anzi. Una prestazione perfetta da parte dell'estremo difensore di casa, incredibile la parata su Sabiri ed il riflesso nel finale su Pucino. Parate da tre punti.

Libutti 6 - Ordinaria amministrazione lungo la corsia di destra, la squadra di Sottil attacca meno sulla sua corsia di competenza ma trova pochi spazi per riuscire a sovrapporsi.

Ajeti 6,5 - Serviva una prestazione di sostanza in fase difensiva contro una squadra che, nonostante l'inferiorità numerica, ha continuato ad attaccare. Attento e sempre sul pezzo.

Rozzio 6,5 - Rischia con il cartellino giallo preso in apertura, il capitano della Reggiana sempre attento in fase difensiva e riesce a non concedere spazio ad un avversario complicato come Dionisi.

Yao Guy 6 - Non un inizio di partita positivo per lui, dimostra qualche incertezza in fase difensiva. Meglio nella ripresa quando viene anche aiutato dall'inferiorità numerica dell'Ascoli. (Dal 82' Gyamfi sv).

Varone 6,5 - Solita prova di sacrificio per il Puma, quantità e temperamento per lui. Diversi interventi degni di nota, battaglia con il coltello tra i denti e non lascia niente di intentato.

Del Pinto 5,5 - Non era al meglio della condizione, una prestazione non perfetta per l'ex Benevento che incappa in qualche errore di troppo soprattutto in fase di impostazione della manovra. (Dal 59' Rossi 6 - Ordinaria amministrazione).

Muratore 6 - Prova a battagliare in mezzo al campo, serve un buon pallone a Varone nel corso dei primi minuti di gara. Sacrificato nella ripresa per un atteggiamento maggiormente offensivo. (Dal 46' Lunetta 5,5 - Entra per aumentare la spinta offensiva ma finisce per estraniarsi spesso dalla manovra).

Radrezza 6 - Quando riceve la sfera sembra poter inventare in qualunque azione, meno frizzante del solito ma si sa sacrificare anche in fase difensiva in una partita altamente complicata. (Dal 87' Martinelli sv).

Laribi 5,5 - Appannato rispetto alle precedenti prestazioni, spesso si incaponisce nella giocata personale senza riuscire mai ad incidere. E' nel vivo dell'azione ma senza risultare decisivo. (Dal 60' Siligardi 6 - Non si vede tantissimo, soltanto un mancino dalla distanza).

Ardemagni 7 - Era il 25 ottobre 2019, vestiva proprio la maglia dell'Ascoli e contro l'Entella siglò il suo ultimo gol in Serie B. Proprio contro la sua ex squadra, si sblocca con un calcio di rigore che vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

ASCOLI

Leali 6 - Una partita tutto sommato tranquilla per l'estremo difensore avversario, la Reggiana infatti non calcia praticamente mai in porta. Nell'unica occasione viene spiazzato dal dischetto da Ardemagni.

Pucino 6 - Soprattutto nella prima fase del primo tempo spinge forte sulla corsia di destra, si prende qualche break e nel finale va ad un passo dal gol del pareggio con deviazione di Rozzio.

Brosco 6,5 - Sempre sul pezzo, il capitano non sbaglia praticamente nulla. Ricuce anche gli errori dei compagni di reparto, in più di un'occasione mura in modo deciso Matteo Ardemagni.

Quaranta 5 - Serviva un errore per spianare la strada alla Reggiana, arriva da parte del centrale di Sottil che in avvio di ripresa atterra in maniera ingenua in area di rigore Ardemagni.

D'Orazio 6 - Nulla da eccepire nella prestazione dell'ex terzino di Cosenza e Bari, vince il ballottaggio con Kragl e gioca una buona partita. Si rende anche pericoloso con una conclusione nel primo tempo. (Dal 65' Kragl 6 - Si incarica della battuta di tutti i piazzati creando pericoli in area di rigore avversaria).

Saric 6,5 - L'ex Carpi è senza dubbio una delle note liete nella giornata storta della squadra di Andrea Sottil, si prende in mano il gioco degli ascolani scodellando anche diversi palloni interessanti al centro.

Buchel 5,5 - Un buon inizio di partita, cala però alla distanza. Gioca qualche pallone in verticale, per tutto il secondo tempo si limita a qualche passaggio in orizzontale senza illuminare il gioco bianconero. (Dal 75' Eramo sv).

Caligara 4,5 - Prima si lancia a campo aperto e prova a calciare ignorando un compagno totalmente libero in area di rigore poi la clamorosa ingenuità, due falli nel giro di un minuto e doppio giallo lasciando i suoi in dieci uomini.

Sabiri 6 - In posizione di trequartista è sempre un pericolo per la retroguardia della Reggiana, dopo l'espulsione di Caligara è costretto ad arretrare il suo raggio di azione e si eclissa. Colpisce anche una traversa nel primo tempo. (Dal 64' Parigini 6 - Qualche sgasata interessante lungo la corsia destra).

Dionisi 5 - Era stato decisivo nelle precedenti partita, incappa in una partita no. Non riesce mai veramente a pungere in zona offensiva, una sola conclusione verso la porta di Venturi per tutto il corso della sfida.

Bidaoui sv - Partita sfortunata per l'ex Spezia, dopo meno di un quarto d'ora di gioco infatti cade male sulla spalla ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. (Dal 16' Bajic 5,5 - Per numero di occasioni è il calciatore più pericoloso in campo ma grida vendetta l'occasione sprecata davanti a Venturi).