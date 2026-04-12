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Reggiana-Carrarese 2-0, le pagelle: Portanova e Bertagnoli svettano, Finotto opaco

Reggiana-Carrarese 2-0, le pagelle: Portanova e Bertagnoli svettano, Finotto opacoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:32Serie B
Andrea Carlino

Risultato finale: Reggiana-Carrarese 2-0

REGGIANA
Micai 6,5 - Interventi decisivi in uscita bassa e sulla conclusione velenosa di Distefano, deviata sulla traversa con un riflesso felino. Sicurezza rassicurante che contagia l'intera linea difensiva granata.

Libutti 6,5 - Spinta misurata sulla corsia destra e copertura attenta delle incursioni di Rouhi. Gara di sostanza e intelligenza posizionale senza sbavature.

Vicari 7 - Dominio assoluto del centro area, dove svetta in marcatura e dirige il muro difensivo nel forcing finale apuano. Una diga insormontabile per gli attaccanti toscani.

Lusuardi 6,5 - Incertezza iniziale presto dimenticata grazie a una crescita costante nel duello fisico con Abiuso. Capacità di adattamento tattico notevole nel corso della sfida.

Bonetti 6,5 - Diligenza tattica esemplare su Zanon, che viene neutralizzato sul nascere delle sue iniziative offensive. Propensione al raddoppio di marcatura senza mai scomporsi.

Bertagnoli 7,5 - Prestazione totale impreziosita dal tacco vincente per il raddoppio e dall'assist illuminante in occasione del vantaggio. Centrocampista di rottura e di qualità al servizio della squadra. dal 64' Charlys 6 - Ingresso di pura sostanza muscolare che consente alla mediana di respirare. Recupero di palloni preziosi e tentativo dalla distanza che sfiora la traversa.

Reinhart 6,5 - Frangiflutti insuperabile piazzato a protezione della difesa, spezza il ritmo avversario con la consueta tempestività nei contrasti. Pulizia nel palleggio che dà respiro alla manovra.

Bozhanaj 7 - La trivela con cui innesca l'azione del vantaggio è un pezzo di alta gioielleria calcistica. Dinamismo e visione di gioco in costante fermento per tutto il primo tempo. dal 64' Rover 6 - Vivacità offensiva garantita nei primi minuti, ma la precisione nel fraseggio conclusivo latita. Si muove con intelligenza senza però trovare lo spunto decisivo.

Lambourde 6,5 - Cross perfetto da cui scaturisce il gol del raddoppio e un paio di guizzi che mettono in apprensione la retroguardia ospite. Calo fisiologico nella ripresa a causa del dispendio energetico. dal 72' Novakovich 5,5 - Occasione d'oro sprecata nel finale: la finta è giusta e l'inserimento in area è efficace, ma la conclusione finale è goffa e si perde tra i piedi della difesa avversaria.

Portanova 7,5 - Settimo sigillo stagionale con il fiuto del rapace d'area di rigore, ma anche leadership tecnica e lotta su ogni pallone vagante. Un capitano che trascina i suoi nei momenti decisivi. dall'84' Fumagalli s.v.

Gondo 6,5 - Lavoro oscuro e preziosissimo in appoggio spalle alla porta, facendo a sportellate con la difesa apuana e creando spazi vitali per gli inserimenti dei centrocampisti. dall'84' Vallarelli s.v.

Pierpaolo Bisoli 7 - Approccio tattico di rara intelligenza con squadra cortissima e letale negli spazi. Gestione sapiente del doppio vantaggio nella ripresa, abbassando il baricentro senza rinunciare all'ordine geometrico del reparto. Squadra organizzata con chiari principi tattici: il primo tempo è di grande qualità offensiva, la ripresa è gestita con compattezza, con il passaggio al 5-3-2 che blinda il risultato senza concedere nulla.

CARRARESE
Bleve 5 - Uscita incerta e non impeccabile sul primo palo in occasione del raddoppio di Bertagnoli. Sensazione di insicurezza generale che si trasmette al reparto arretrato.

Calabrese 5 - Sofferenza palese contro un Portanova ispirato e in stato di grazia. Ammonizione ingenua che grava su una prestazione già compromessa da amnesie difensive. dal 79' Sekulov s.v.

Oliana 5 - Lentezza nei movimenti di chiusura e difficoltà palesi nel leggere le linee di inserimento avversarie. Serata di scarsa lucidità in fase di marcatura. dal 64' Illanes 6 - Maggiore solidità difensiva rispetto al compagno sostituito, sfiora il gol della speranza con un'acrobazia di pregevole fattura. Ingresso volitivo.

Ruggeri 5,5 - Propositivo in fase di spinta ma la sua corsia di competenza diventa un'autostrada pericolosa per le ripartenze granata nel primo tempo. Squilibrio tra fase offensiva e copertura.

Zanon 6 - Tra i pochi a salvarsi, salva un gol sulla linea e prova a creare superiorità numerica sulla fascia. Rendimento che cala drasticamente nella ripresa.

Parlanti 5 - Incapacità di incidere nella selva di maglie eretta da Reinhart e compagni. Prestazione evanescente che costringe il tecnico a un cambio immediato. dal 46' Rubino: 5,5 - Energia e corsa non supportate da precisione nelle giocate determinanti. Si sbatte ma non riesce a trovare il varco giusto.

Zuelli 5,5 - Regia troppo timida e compassata, non imprime mai il ritmo necessario alla manovra toscana. Unica nota positiva la punizione velenosa respinta da Micai.

Hasa 5,5 - Un palo clamoroso che avrebbe potuto riaprire la contesa, ma per il resto si smarrisce tra le maglie compatte del centrocampo emiliano. Troppo discontinuo.

Rouhi 5,5 - Poco servito e mai nel vivo del gioco offensivo, non riesce a creare la superiorità numerica sperata sulla sinistra. Prestazione opaca. dal 72' Melegoni 6 - Buona gestione del pallone nei minuti finali con personalità e discreta fase di interdizione; l'impatto non cambia il corso del match ma il contributo è propositivo.

Finotto 5 - Invisibile e inghiottito dalla morsa di Vicari e Lusuardi, non dialoga mai con Abiuso. Prestazione da dimenticare.
dal 46' Distefano 6 - Il suo ingresso dà verve e vivacità all'attacco, sfiorando il gol con una conclusione potente deviata sulla traversa. Non basta per raddrizzare la gara.

Abiuso 5 - Lotta con generosità ma è troppo isolato dal resto della squadra. Il liscio clamoroso a pochi passi dalla porta è l'emblema della serata storta dell'attacco apuano.

Antonio Calabro 5,5 - Squadra volitiva ma fragile in copertura e priva di mordente offensivo. La doppia sostituzione all'intervallo certifica l'errore di impostazione iniziale, con i cambi che portano brio senza però mutare l'inerzia del match. La Carrarese, infatti, costruisce occasioni ma non trova mai il gol che avrebbe potuto riaprire il match.

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