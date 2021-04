Reggiana-Empoli 0-1, le pagelle: Matos decisivo, Brignoli saracinesca

vedi letture

REGGIANA-EMPOLI 0-1

Marcatori: 11' Matos (E)

REGGIANA

Venturi 6 - Può fare poco in occasione del gol di Matos: bravo, nella ripresa, a negare la doppietta al numero 8 dell'Empoli.

Ajeti 6 - Gioca d'esperienza riuscendo spesso e volentieri ad opporsi alle conclusioni degli attaccanti ospiti.

Yao 6 - Anche lui, come Ajeti, si rende protagonista di una partita tutto sommato ben giocata sulla linea difensiva con poche sbavature degne di nota. Nel finale prova a dare una mano anche in avanti.

Costa 6 - Qualche errore di troppo in fase d'impostazione soprattutto nel corso del primo tempo: non perfetto nemmeno nei lanci in profondità all'indirizzo dei riferimenti offensivi granata. Nella ripresa prova a dare una scossa.

Libutti 5 - Non si vede praticamente mai sulla corsia di sua competenza: fatica tantissimo a contenere le accelerazioni di Terzic e Zurkowski (Dal 79' Laribi s.v.)

Del Pinto s.v. - Viene messo ko da un fastidio al polpaccio destro dopo un quarto d'ora (Dal 15' Varone 5,5 - Appena entrato prova subito a mettersi in mostra con una conclusione che finisce di poco a lato: non riesce a dare continuità ad un inizio convincente)

Rossi 6 - Il più pericoloso della Reggiana, al 75' ha un rigore in movimento dopo una mischia clamorosa in area ma non riesce a spedire il pallone in fondo al sacco a causa dello straordinario riflesso del portiere azzurro.

Radrezza 5,5 - Dà poco supporto al resto della squadra. In mezzo al campo non riesce quasi mai ad avere la meglio sugli avversari con cui si trova a lottare (Dal 79' Muratore s.v.)

Lunetta 5 - Fa davvero poco sulla sinistra: non è stata certamente la miglior partita della sua stagione.

Zamparo 5 - Una sola conclusione in porta nel finale di primo tempo non può bastare per garantirsi la sufficienza [Dal 46' Mazzocchi s.v. - Si infortuna sette minuti dopo l'ingresso in campo (Dal 53' Ardemagni 5 - Si muove tanto anche in fase di non possesso ma non fa la differenza)]

Kargbo 5 - Stabilmente in fuorigioco, il giovane attaccante sierraleonese non riesce mai a leggere a dovere i movimenti dei difensori avversari costringendo i guardalinee agli straordinari. Avrebbe le capacità per far male, ma non incide minimamente: è anche sfortunato, in pieno recupero, con un tiro che viene salvato sulla linea di porta.

EMPOLI

Brignoli 6,5 - Chiude la saracinesca su Rossi al 75' dopo aver assistito al match da spettatore non pagante per oltre un'ora: una parata da tre punti.

Sabelli 6,5 - Si propone poco in fase offensiva, ma quando lo fa crea più di uno scompiglio. Solita prestazione concreta.

Nikolaou 6,5 - Impeccabile sulle palle alte, sostituisce degnamente l'assente Romagnoli giocando con assoluta tranquillità e consapevolezza delle proprie capacità.

Casale 6,5 - Vedi Nikolaou: anche per lui novanta minuti di estrema attenzione con pochissimi rischi.

Terzic 6,5 - Quando ha la possibilità, non ci pensa due volte ad affondare il colpo sulla sinistra: incontenibile per tutti, sulla fascia si comporta come un giocatore di tutt'altra categoria.

Haas 6,5 - Sfiora il gol al minuto 70 su servizio di Stulac: una sfortunata deviazione di un compagno gli nega, però, la gioia personale (Dall'88' Ricci s.v.)

Stulac 7 - Si accende sul finire della prima frazione spaventando Brignoli. Continua a giocare ad altissimo livello anche al rientro in campo dopo l'intervallo, confermandosi una pedina inamovibile della squadra di Dionisi.

Zurkowski 6,5 - Assieme a Terzic, fa ciò che vuole sull'esterno senza mai soffrire le marcature degli avversari: c'è qualcosa da migliorare in fase di finalizzazione (Dall'88' Bandinelli s.v.)

Bajrami 6 - Porta a termine il "compitino" richiesto da Dionisi, ma senza brillare particolarmente. E' da una ribattuta su un suo tiro che nasce l'azione del gol (Dall'88' Viti 6,5 - In pieno recupero compie uno straordinario intervento sulla linea di porta sul tiro a botta sicura di Kargbo)

Matos 7 - Match-winner, è lucidissimo nel battere Venturi con un simil-pallonetto da distanza ravvicinata. Segna un gol pesantissimo perché consente all'Empoli di fare un altro passo, forse decisivo, verso la Serie A (Dal 73' Crociata 6 - Non ha alcuna chance per lasciare il segno)

Olivieri 6 - Si sacrifica tanto al servizio della squadra, ma conclude la gara senza aver mai calciato verso la porta: ci si attendeva qualcosa in più in avanti (Dal 73' Mancuso 6 - Il "bomber" azzurro ha pochi palloni giocabili nei venti minuti che gli vengono concessi)