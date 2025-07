Ufficiale Reggiana, nuovo rinforzo per la difesa: arriva lo svincolato Papetti. La nota del club

Dopo un’intera carriera con la maglia del Brescia indosso - dal settore giovanile alla prima squadra per un totale di 151 presenze di cui 93 in Serie B e 11 in Serie A – per Andrea Papetti c’è una nuova esperienza. Il centrale, svincolato dopo il fallimento del club lombardo a seguito dei mancati pagamenti di stipendi e contributi e la bocciatura della domanda di iscrizione in Serie C, è infatti un nuovo giocatore della Reggiana. Questa la nota del club emiliano:

“Il calciatore Andrea Papetti è della Reggiana. Il centrale difensivo di piede destro firma in granata un contratto biennale.

Classe 2002, Papetti ha sviluppato il proprio percorso giovanile tra Inter e Brescia approdando in Prima Squadra con il club biancoazzurro. Nel 2019, l’esordio in Serie A collezionando 11 presenze. Dall’anno seguente, sempre in maglia bresciana, totalizza in cinque stagioni oltre 90 presenze in Serie B.

Benvenuto a Reggio Emilia, Andrea”.