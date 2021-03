Reggiana, otto tifosi granata condannati per gli scontri nel derby col Parma del maggio 2017

vedi letture

E' arrivata la sentenza dl Tribunale di Parma in merito agli scontri avvenuti a margine di Parma-Reggiana, derby emiliano svoltosi il 7 maggio 2017 quando entrambe le formazioni militavano in Serie C. Come riporta la Gazzetta di Reggio sono stati condannati con rito abbreviato otto tifosi granata con pene dai sei ai 10 mesi di reclusione dei 23 citati in giudizio. Per gli altri imputati è previsto il processo ordinario che prenderà il via tra un mese.