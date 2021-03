Reggiana, pochi spezzoni e un assist. La scommessa Vasic saluta senza lasciar rimpianti

“Vasic? Si è fatta un po' di confusione per un giocatore che arriverà. Davanti abbiamo quattro calciatori che ci hanno migliorati e abbiamo pensato di prendere un quinto calciatore che secondo me è da Reggina, possiamo dire che è una mia scommessa”. Così lo scorso settembre il direttore sportivo dei calabresi Massimo Taibi parlava dell’arrivo di Nikola Vasic, centravanti classe ‘91, in amaranto. Un giocatore semisconosciuto, non più giovanissimo che aveva vissuto le sue migliori stagioni nelle serie minori svedesi (22 reti in 24 gare con l’Huddinge) e greche (44 gol in 67 presenze con l’Akropolis) e che aveva destato più di un dubbio nella piazza calabrese appena tornata in Serie B. Anche per un contratto triennale che ora rischia di restare indigesto alla società.

Ora, con la sua cessione al Vasalund, si può dire che questa scommessa è stata persa con Vasic che non ha lasciato praticamente traccia in Serie B: appena otto gettoni di presenza, e una sola gara da titolare, e un assist. Da gennaio l’oblio un po' perché non rientra, per caratteristiche, nei piani tecnici del neo tecnico Baroni, un po' perché arrivano altri attaccanti più funzionali a togliergli anche quel minimo di spazio trovato nei primi mesi. Fino a un addio inevitabile con la speranza che in Svezia possa tornare a giocare e segnare per potergli trovare una sistemazione definitiva a fine stagione visto che il suo tempo a Reggio Calabria sembra essere terminato.