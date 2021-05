Reggiana-Pordenone 1-0, le pagelle: colosso Ajeti, Venturi blinda la porta. Male Ciurria

vedi letture

REGGIANA-PORDENONE 1-0

Marcatori: 56' Ajeti

REGGIANA

Venturi 7 - Primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa blinda la porta con due ottimi interventi su Musiolik e, soprattutto, su Butic.

Ajeti 7,5 - Gli avversari gli rimbalzano addosso, ostacolo insormontabile della retroguardia granata. Segna un gol di importanza capitale che tiene vive le ultime speranze di salvezza della Reggiana.

Rozzio 6,5 - Il capitano guida il reparto con autorità, dettando alla perfezione movimenti e tempi di gioco. Pericolosissimo sui calci da fermo, centra in pieno il palo in occasione del gol di Ajeti.

Yao 4,5 - Decisamente più in affanno dei compagni di reparto, spesso sceglie male il tempo dell'intervento finendo inevitabilmente ed ingenuamente sotto la doccia prima del tempo.

Libutti 6 - Schierato più basso rispetto al solito, riesce comunque a farsi apprezzare per come contiene le avanzate di un tarantolato Falasco, specie nella ripresa.

Rossi 5,5 - Molto bene in fase di contenimento, meno in fase di impostazione. A sua discolpa, il poco movimento degli offensivi che lo costringono a giocare spesso in orizzontale. (Dall' 86' Espeche s.v.).

Varone 6,5 - Classica partita tutta cuore e grinta quella del "Puma". A volte esagera nella foga ma la sua presenza è fondamentale per la mediana granata, specie in inferiorità numerica.

Lunetta 5 - Fatica non poco a trovare la profondità e finisce spesso per essere riscucchiato nell'imbuto di centrocampo. Calcia malamente a lato davanti a Perisan dopo uno dei pochissimi tagli in area di rigore. (Dal 62' Gyamfi 5 - Marcatura terribile su Butic, che per sua fortuna spedisce a lato da posizione più che invitante. In ritardo di condizione).

Radrezza 6,5 - In due occasioni lacera a metà la retroguardia neroverde con verticalizzazioni sublimi che i compagni non sfruttano a dovere. Vero fattore sulla trequarti campo. (Dal 71' Muratore 6 - Si piazza al fianco di Varone e fa quello che può per ridare ossigeno al reparto arretrato messo sotto pressione dall'assedio neroverde).

Laribi 5,5 - Gioca tanti palloni ma spesso all'indietro, spesso raddoppiato dagli avversari per limitarne il raggio d'azione. Si accende a sprazzi, trovando raramente l'opportunità di incidere negli ultimi metri. (Dal 71' Kirwan 6 - Abile a far salire la squadra e guadagnare furbescamente falli e rimesse che spezzettano il forcing finale degli avversari).

Zamparo 5 - Servito poco e male per gran parte della partita, spreca l'unica vera occasione che ha a disposizione affrettando la conlcusione dopo un buon movimento alle spalle della retroguardia neroverde. (Dal 71' Ardemagni 5,5 - Molto difficile riuscire ad incidere entrando in inferiorità numerica. Lotta con la difesa neroverde per tenere su qualche pallone in più).

PORDENONE

Perisan 6 - Zamparo e Lunetta lo graziano nel primo tempo, non può nulla sulla frustata al volo di Ajeti in occasione del gol che decide la partita.

Berra 5,5 - Si propone con continuità sull'out di destra ma raramente riesce a servire i compagni con passaggi all'altezza.

Vogliacco 6 - Marcatura strettissima su Zamparo, pecca di reattività in occasione del gol della Reggiana non facendosi trovare pronto sulla ribattuta.

Bassoli 6 - Gettone numero 300 tra i professionisti, impreziosito da una prestazione attenta macchiata dall'indecisione più che sua, dell'intero reparto arretrato in occasione del gol di Ajeti.

Falasco 6,5 - A volte è troppo frettoloso nella giocata ma è di gran lunga uno dei migliori dei suoi, costante spina nel fianco della retroguardia granata. Regala più volte opportunità per i compagni con i suoi cross.

Magnino 6,5 - Uno dei pochi ad uscire dagli standard del match, provando più volte l'imbucata per i compagni alla ricerca del guizzo per sbloccare la gara.

Calò 5,5 - Regia pulita ed ordinata nel primo tempo, nella ripresa cala vistosamente sbagliando troppi palloni per uno dotato della sua tecnica. (Dall' 82' Scavone s.v.).

Misuraca 6 - Qualche buon inserimento e poco altro, abile a frapporsi al fraseggio degli avversari nel cerchio di centrocampo. (Dal 72' Butic 5,5 - Venturi gli strozza in gola l'urlo del gol con un riflesso felino. Molle qualche istante prima, quando calcia malamente a lato tutto solo in area granata).

Zammarini 5 - La sua partita si riassume in un tiro dalla distanza verso la fine del primo tempo. Non trova tempi e spazi per incidere tra le linee (Dal 63' Mallamo 5 - Stessa sorte del compagno sostituito, si eclissa nell'imbuto di maglie granata senza riuscire a dare la sterzata al match richiesta dal suo allenatore).

Musiolik 6 - Tiene testa come può alla coppia Ajeti-Rozzio difendendo tanti palloni spalle alla porta e pressando con efficacia la costruzione dal basso degli avversari. Venturi gli nega la gioia del gol con un grande intervento su colpo di testa ravvicinato.

Ciurria 5 - Partita decisamente sotto tono quella del bomber dei ramarri. Nessuna conclusione verso lo specchio della porta, inibito totalmente dalla pressione dei difensori granata.