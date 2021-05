Reggiana, Tosi sull'addio di Alvini: "Perdiamo il top, ma poteva avvertirmi prima della decisione"

"Perdiamo il top che si può avere in panchina, Max è sullo stesso piano di De Biasi, Prandelli, Pioli e Malesani, neanche lui sa quanto è forte". Dalle colonne del Resto del Carlino il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi ha parlato così dell'addio del tecnico Massimiliano Alvini al club emiliano dopo la retrocessione in Serie C: "Non sono rimasto bene per la sua decisione, perché c'è stima e affetto, è un uomo di una trasparenza unica e per questo sono ancora più dispiaciuto che non resti. L'unico appunto che gli faccio è che poteva dirmi subito che non se la sentiva di restare perché così mi ha fatto consumare quindici giorni".