Reggina, Baroni: "Buttato via la vittoria, dovevamo fare molto meglio dopo il 2-0"

Rammaricato Marco Baroni, tecnico della Reggina, come riportato da tuttoreggina dopo il pari contro il Cosenza. "E' una partita che ci deve servire, abbiamo buttato la vittoria. Sul 2-0 abbiamo sbagliato tantissimo, eravamo nelle condizioni di chiudere la partita. Quando poi la gara si riapre può sempre accadere di tutto. Certe partite è un peccato buttarle via. Sto cercando di dare segnali alla squadra, che non deve cambiare atteggiamento in base al risultato. La partita l'abbiamo anche gestita bene, ma quando conquistavamo palla abbiamo sbagliato tutte le scelte, è una cosa che si ripete in tante partite, noi che abbiamo tanti calciatori offensivi in campo dovevamo fare molto meglio dopo il 2-0".