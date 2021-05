Reggina, Baroni: "Contento della reazione, volevamo vincere. Testa a martedì"

Marco Baroni, tecnico della Reggina, come riportato da tuttoreggina ha commentato così il pareggio di questo pomeriggio per 1-1 in casa della Cremonese. "E' un risultato importante e positivo, abbiamo preso un punto alla squadra davanti a noi. Cercheremo di recuperare energie e qualche calciatore in vista di martedì, anche se non sarà facile. Il nostro obiettivo deve essere quello di giocarci ogni partita al meglio delle nostre possibilità, sino all'ultimo minuto del campionato. Sono contento oggi perché la squadra ha reagito, voleva vincere la partita".