Reggina, Baroni dopo la vittoria contro il Venezia: "Buona prestazione, ma ora testa al Cittadella"

Marco Baroni, tecnico della Reggina, dopo la bella vittoria ottenuta fuoricasa contro il Venezia, ha dichiarato: “I ragazzi hanno interpretato bene la partita, la squadra è stata brava a togliere iniziative al Venezia, che è forte nelle transizioni, siamo stati molto compatti. Questa vittoria non significa niente, dovremo giocare le prossime partite con coraggio e determinazione, poi vedremo. Nella prossima giornata ci aspetta una gara difficile col Cittadella. Non dobbiamo pensare troppo avanti, guardiamo partita dopo partita.”. Ha aggiunto poi: “Dal mio arrivo i ragazzi sono stati sempre molto disponibili, c’è da lavorare e si può migliorare con questo gruppo. Nel calcio moderno non esistono titolari e riserve, tocca poi all'allenatore decidere chi schierare in base al lavoro della settimana. Peccato per il problema accusato da Kingsley, Okwonkwo ha fatto fatica, lo abbiamo accompagnato poco e servito male. Sono entrati molto bene Montalto e Bellomo: il mio lavoro è su tutta la rosa. Finalmente chi subentra è sempre determinante, il lavoro ci ha aiutato, la squadra però ha dimostrato grande personalità. Abbiamo fatto un'ottima gestione della palla, votata a cercare gli spazi. La squadra sta giocando il mio calcio".