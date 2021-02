Reggina, Baroni: "Non guardiamo alla classifica, bisogna provare a vincere ovunque"

Intervenuto in conferenza stampa, al termine di Spal-Reggina, il tecnico granata Marco Baroni ha così commentato il successo dei suoi al Mazza.

Sulla partita:

"Sul raddoppio siamo andati un po' troppo dietro, smettendo di giocare. Noi dobbiamo pensare soltanto a fare prestazioni importanti, svolgendo in campo ciò che prepariamo. Dietro ai gol c'è il lavoro fatto in settimana, la Spal ha valori tecnici e di individualità importanti e contro certe squadre non bisogna mai uscire dalla partita. C'è poco da festeggiare, bisogna pensare subito alla partita di martedì".

Sulla classifica:

"Si vedrà più avanti, l'unica ambizione deve esser quella di lavorare al massimo. Dobbiamo andare su tutti i campi per provare a vincere - ammette il tecnico ex Lanciano e Benevento, come riportato da Tuttoreggina -, non stando lì a guardare la classifica. In questo campionato ci sono troppe insidie, pensiamo solo al lavoro che può portarci fuori dalla zona pericolosa e poi vedremo".