Reggina, Baroni: "Per la corsa salvezza vietato fare tabelle. Pescara? Avversario tosto"

Alla viglia del match contro il Pescara il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoReggina.com: "Non dobbiamo pensare alle tre gare, ma concentrarci sulla partita di Pescara. Chiaramente saranno fatte delle valutazioni sui singoli, perché molti novi arrivati non hanno il ritmo partita nelle gambe".

Sulla corsa salvezza: "E' un campionato particolare, c'è un pò di distacco tra playoff e playout, non è stato così negli anni scorsi. In ottica salvezza non dobbiamo fare le tabelle, ma cercare di far crescere la squadra gara per gara".

Sul Pescara: "Noi dobbiamo pensare a fare la nostra solita prova, imporre il nostro gioco. Siamo consapevoli delle difficoltà della partita, ma questo ci esalta ancor di più. Sono una squadra forte, che ha un organico importante".

Su Gasparetto e Rossi: "Ho parlato chiaro con loro, sono qui per fare delle scelte. Rimango coerente nelle mie scelte, loro sono professionisti, si stanno allenando".

Sulle scelte di mercato: "Ho chiamato i giocatori per esporre loro il progetto, su input della società".