Reggina, Mangiarano: "Nessuna decisione da prendere. La macchina funziona a meraviglia"

Dopo il suo insediamento come nuovo Ds della Reggina, Giuseppe Mangiarano si è presentato alla stampa. Queste le sue parole, riprese dall'edizione on line della Gazzetta Del Sud: "Ringrazio il presidente Gallo per aver scelto il sottoscritto. E’ una persona ambiziosa e lo ha dimostrato con i fatti. Per me è un onore essere entrato a far parte della “famiglia Reggina”. Sono pronto a dare il massimo. Ci ho messo un secondo per di decidere quando ho ricevuto la telefonata della proprietà. La società è la più importante della nostra regione. Ogni club ha la propria storia e ogni realtà è differente rispetto alle altre. Il presidente Gallo, nel giro di due stagioni, è riuscito a costruire qualcosa d’importante. Speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Per farlo serve lavorare senza soluzione di continuità. Non dobbiamo assolutamente fermarci. Intendiamo realizzare un percorso virtuoso che ci dovrà portare lontano. Le esperienze passate aiutano a compiere delle scelte”.

Una nota anche sul Ds Massimo Taibi e mister Marco Baroni: “Il direttore sportivo e l’allenatore si occuperanno delle questioni di campo. Non si può giudicare l’operato di un tecnico solo dopo pochi mesi dal suo insediamento. Bisogna concedere tempo. La società nel mercato di gennaio ha ulteriormente rinforzato la rosa. Dobbiamo stringerci attorno al gruppo che è reduce da cinque risultati utili consecutivi e sta marciando bene”.

Conclude: “Qui non ci sono decisioni da prendere. La macchina funziona a meraviglia. Il presidente Gallo ha cambiato radicalmente il centro sportivo Sant’Agata. La struttura è stata rimessa a nuovo. All’interno della Reggina esistono delle professionalità che svolgono un lavoro prezioso dietro le quinte. Si tratta dei miei primi giorni in città e sto avendo diversi incontri per prendere contezza della situazione".