Reggina, Rivas: "Daremo tutto per chiudere al meglio la stagione. L'Inter? Oggi non ci penso"

vedi letture

Circoscrivendo l'analisi del campionato di Serie B al solo girone d'andata ci si accorge di come la Reggina sia la seconda forza del campionato dietro solo al Lecce e in attesa dei recuperi dell'Empoli. Da Reggio Calabria arrivano sulla volata finale della compagine di Marco Baroni arrivano alcune dichiarazioni di Rigoberto Rivas. "In tutti noi c'è grandissimo impegno per chiudere al meglio questa stagione - spiega il centrocampista hoduregno attraverso le colonne del Corriere dello Sport -. Non pensiamo ad altro in questo momento".

Il giocatore arrivato sullo Stretto in prestito dall'Inter, poi, parla anche sul suo futuro e della possibilità di rimanere in Calabria anche il prossimo anno: "Oggi non penso al mio futuro. Finiamo bene il campionato. Il resto si vedrà"