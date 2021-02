Salernitana, ag. Mantovani: “Scattato il rinnovo triennale. Lazio? Le vie del mercato sono infinite”

vedi letture

L’agente Giovanni Ferro ai microfoni di Tuttosalernitana.com ha parlato della situazione di Valerio Mantovani che dopo la sfida contro la Reggina ha visto scattare l’opzione per il rinnovo triennale con la maglia granata: “Lo scorso anno firmò un annuale che conteneva una clausola per il rinnovo triennale qualora avesse collezionato otto presenze da almeno un’ora nel corso della stagione. A Reggio Calabria è rimasto in campo tutta la partita facendo così scattare la clausola e infatti abbiamo già depositato il novo accordo. È orgoglioso di vestire questa maglia e vuole togliersi delle soddisfazioni con questo gruppo, per questo ha detto no ad altre propose. - continua Ferro facendo chiarezza su alcune voci - Posso assicurarvi che la Lazio non c'entra nulla con questo discorso e che la società non ha mai prospettato nessun futuro a tinte biancocelesti. Le vie del mercato sono infinite e, nel tempo, può accadere di tutto, ma al momento è onorato di essere un calciatore bandiera per la Salernitana".