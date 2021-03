Salernitana-Brescia 1-0, le pagelle: Bogdan decisivo, male l'attacco ospite

vedi letture

Salernitana-Brescia 1-0

Marcatori: 24' Bogdan (S)

Salernitana

Belec 6 – Serata piuttosto tranquilla per il portiere sloveno, che comunque si fa trovare sempre attento quando chiamato in causa.

Bogdan 6,5 – Sblocca la gara con un’incornata perfetta e sfiora il gol in altre due occasioni. Un fattore quando avanza sulle palle inattive, mentre in difesa concede pochissimo.

Gyombér 6 – Legge bene e sbroglia più di una volta la situazione. Prova pulita e senza sbavature.



Veseli 6 - Dal suo lato il Brescia spinge poco, ma non va mai in sofferenza. Ormai sta diventando una certezza della retroguardia granata.

Casasola 6,5 - A tratti incontenibile sulla destra, l'argentino si segnala tra i più brillanti. Quando accelera sono dolori e sfonda più di una volta, servendo diversi palloni invitanti per i compagni.

Coulibaly 6 - Uomo ovunque, il seneghalese copre, chiude, ricuce e ci mette tanta intensità.

Di Tacchio 6,5 - Padrone assoluto del centrocampo, non lascia passare nulla e sbaglia pochissimi passaggi.



Anderson 6 - Si accende a sprazzi, ma dimostra qualità assolute. Tra i più pimpanti in avvio, prova la conclusione a più riprese ma gli manca un pizzico di precisione. Cala nella ripresa prima del cambio. Dal 66' Capezzi 6 - Gestisce bene ogni pallone.

Jaroszynski 6,5 - Invalicabile, il polacco è in serata di grazia e lo dimostra rincorrendo gli avversari dal primo all'ultimo minuto. Chirurgico nelle sue diagonali, una vera certezza per i granata. Dall'85' Kupisz sv



Tutino 6,5 - L'attaccante napoletano è una costante spina nel fianco per la retroguardia bresciana. Corre e svaria su tutto il fronte offensivo, dà profondità alla squadra, dispensa aperture geniali per i compagni. Gli manca solo il gol, che sfiora nella ripresa. Dall'85' Cicerelli sv

Gondo 5,5 - Il più opaco dei granata. Non riesce mai ad entrare in partita, sbagliando tanti passaggi. Dal 65' Djuric 6 - Entra con la giusta carica e si fa sentire sulle palle alte. Nel finale sfiora il raddoppio con uno dei suoi colpi di testa.

Brescia

Joronen 6 - Non può nulla sul gol, ma viene sollecitato spesso e risponde presente.

Karacic 5,5 - Accelera poche volte e quando lo fa non dimostra grande lucidità.

Cistana 5,5 - Tutino lo manda in confusione totale e fatica a prendere le contromisure. Serata non delle migliori.

Chancellor 5,5 - Stesso discorso anche per il venezuelano, spesso in ritardo nelle chiusure.

Martella 6 - Più propositivo rispetto all'altro esterno, scodella qualche pallone invitante e segue l'azione offensiva offrendo sempre lo scarico. Pur senza brillare guadagna la sufficienza. Dall'80' Ghezzi sv

Bisoli 5 - Non riesce mai ad incidere coi suoi soliti inserimenti, che vengono perfettamente neutralizzati dall'attenta retroguardia granata. Si perde Bogdan in occasione del gol. Dal 55' Labojko 5,5 - Rischia di combinarla grossa nel finale, quando regala palla a Djuric con una leggerezza.

Van de Looi 5 - Praticamente non pervenuto, perde nettamente il confronto con i propri dirimpettai. Evanescente. Dal 55' Donnarumma 6 - Recuperato dopo l'infortunio, entra col giusto piglio.

Bjarnason 6 - Il migliore del centrocampo. Cercato costantemente dai compagni, prova a mettere ordine a centrocampo e disegna delle traiettorie velenose col suo destro.

Jagiello 4,5 - Serata da dimenticare per il polacco, che gioca pochissimi palloni e tutti in modo scolastico. Praticamente non entra mai in partita. Dal 55' Ndoj 6 - A parte il giallo, fa sentire la sua qualità, provando a scuotere la squadra.

Ayé 5,5 - Fa il possibile, ma si ritrova spesso a lottare da solo. Poco aiutato dai compagni, non riesce mai a far male.

Ragusa 5 - In difficoltà per tutta la gara, viene imbrigliato senza affanni dalla difesa granata. Dal 70' Pajac 5 - Impalpabile il suo ingresso.