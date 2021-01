Salernitana, Castori ha chiesto Crociata per rinforzare il centrocampo

È Giovanni Crociata del Crotone l’obiettivo numero uno per il centrocampo chiesto da Fabrizio Castori per la sua Salernitana. Il giocatore ha già lavorato al Carpi con il tecnico e piace non solo per la giovane età e le qualità tecniche, ma anche per la capacità di giocare sia in una linea a quattro sia in una a cinque. Lo riferisce Tuttosalernitana.com spiegando che al momento c’è una trattativa in corso visto anche il poco spazio trovato finora dal giocatore in Serie A (appena due presenze per un totale di 24 minuti in campo).