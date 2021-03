Salernitana-Cosenza, le pagelle: Kiyine sciupone, difesa ospite impenetrabile

Salernitana-Cosenza 0-0



Salernitana

Belec 6,5 – Chiamato in causa poche volte, cala la saracinesca non lasciando passare nulla. Strepitoso sull’incornata ravvicinata di Gliozzi.

Bogdan 5,5 – Prova non del tutto convincente del croato che compie alcuni buoni interventi ma va in difficoltà sugli affondi di Crecco.

Gyombér 6 – Ancora una volta impeccabile lo slovacco, sempre sul pezzo e abile nell’anticipo.

Veseli 6 – L’albanese tiene bene dal suo lato, concedendo poco a Gerbo.

Kupisz 5,5 – Si accende solo a sprazzi eclissandosi spesso dalla manovra. Offre comunque buon traversone per i compagni, come il pallone d’oro per Kiyine sciupato dal marocchino. Dall’83’ Anderson sv

Coulibaly 5 – Solito dinamismo, ma tanta imprecisione con la palla al piede sia sulle conclusioni che in disimpegno. Rischia grosso nella ripresa quando regala palla a Sciaudone in occasione del palo. Dall’83’ Durmisi sv

Di Tacchio 6 – Non si sottae mai alla battaglia, recuperando diversi palloni. Si fa sentire in mezzo al campo e ci prova dalla distanza, ma senza successo.

Capezzi 6 – Buon primo tempo dell’ex Sampdoria, che si inserisce con costanza, pur senza creare grossi grattacapi. In apertura ci prova in rovesciata senza fortuna. Dal 46’ Kiyine 4,5 – La sufficienza con cui calcia il pallone del possibile vantaggio è la fotografia della sua gara. Qualche iniziativa degna di nota, poi solo tanta approssimazione.

Jaroszynski 5,5 – In difesa, specialmente nel primo tempo, soffre gli affondi ospiti. Cresce col passare dei minuti, ma il suo contributo in fase offensiva è quasi nullo. Ci prova con una volèe in chiusura di primo tempo, ma senza convinzione. Dal 59’ Cicerelli 5,5 – Ci si aspettava di più dal suo ingresso, ma non riesce mai veramente ad incidere.



Tutino 5,5 – Polveri bagnate per l’ex di turno che non riesce quasi mai a concludere in porta. Dall’83’ Gondo sv

Djuric 5 – Completamente annullato dai difensori rossoblù, non lascia traccia. Costringe però al rosso Petrucci, che lo colpisce col gomito alto.

Cosenza

Falcone 6,5 - Una garanzia per i rossoblù, mura la porta calabrese con grande sicurezza. Provvidenziale l'intervento su Kiyine.

Ingrosso 7 - Prova impeccabile del centrale di Occhiuzzi, che non lascia passare nulla.

Antzoulas 6,5 - Ottimo debutto per il greco, che tiene a bada un gigante come Djuric senza soffrire mai.

Legittimo 6 - Dal suo lato la Salernitana spinge poco, ma lui presidia la zona senza sbavature.

Gerbo 5,5 - Non la migliore prova dell'esterno rossoblù, che va a fiammate. Cala vistosamente con l'inferiorità numerica. Dall'81 Corsi sv

Petrucci 4,5 - Un doppio giallo evitabilissimo per un giocatore esperto come lui. Lascia la squadra in dieci in un momento delicato.

Sciaudone 7 - Il migliore del Cosenza, sfodera una prova di grande temperamento e qualità. Bravo in interdizione e in costruzione, sfiora il gol in almeno due occasioni, con un'incornata insidiosa nel primo tempo e, soprattutto, con la sassata nel finale che si stampa sul palo.

Crecco 6 - Parte alla grande, creando non pochi grattacapi alla difesa granata, ma poi, complice l'inferiorità numerica, si eclissa.

Tremolada 5,5 - Fin quando resta in campo non si segnala per giocate degne di nota, faticando a trovare la sua posizione tra le linee granata. Dal 51' Kone 6 - Utile in copertura durante l'assedio finale.

Mbakogu 6 - Fin quando resta in campo dà filo da torcere ai difensori granata. Dal 30' Carretta 6,5 - Entra benissimo in partita, facendosi subito vedere con un grande coast-to-coast. I compagni lo cercano spesso, perché dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di buono.

Gliozzi 6 - Non sempre preciso, ma si fa sentire in avanti, anche in inferiorità numerica quando guadagna qualche punizione utile. Sfiora il gol nel primo tempo, ma trova un gran Belec sulla sua strada, mentre nella ripresa poteva fare di più sulla ribattuta del palo.