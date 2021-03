Salernitana, dopo Aya anche Gondo rischia di saltare il big match col Lecce. Djuric titolare

Il big match contro il Lecce si avvicina nel peggiore dei modi per la Salernitana di Fabrizio Castori. Come riporta Il Mattino, infatti, ieri non ha preso parte all'allenamento Cedric Gondo a causa di un affaticamento al flessore della coscia destra. Una possibile indisponibilità, quella dell'ex prodotto del settore giovanile della Fiorentina, che si aggiunge a quella del difensore Ramzi Aya, fermato per un problema simile. Chi invece dovrebbe esserci sicuramente contro i salentini è Milan Djuric: pronta per lui una maglia da titolare al fianco di Tutino.