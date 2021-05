Salernitana-Empoli 2-0, le pagelle: Gyomber un muro, Mancuso e Moreo poco incisivi

Salernitana-Empoli 2-0

Marcatori: 32' Bogdan, 90+3' Anderson.

SALERNITANA

Belec 6,5 - Dopo appena dieci minuti di gara compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Moreo, salvando così i suoi. Reattivo e concentrato per tutto il match.

Bogdan 7 - Sulla destra pedina letteralmente Mancuso, al quale piace allargarsi. Sblocca il match e porta in vantaggio i suoi con un gol da vero rapace d'area di rigore.

Gyomber 7,5 - Leader del reparto arretrato. Non sbaglia una sola lettura difensiva e cerca di giocare sempre d'anticipo sugli attaccanti azzurri.

Veseli 6,5 - Fa la guerra con le punte avversarie e infatti per un attimo rimane a terra stordito. Vince numerosi duelli aerei, disputando una gara molto attenta. (dal 45' Mantovani 6,5 - Concentrato, non fa rimpigiangere Veseli, sostituito per il colpo preso prima dell'intervallo.)

Casasola 6,5 - Cerca di sfondare sulla corsia destra, ma viene spesso servito con i tempi sbagliati dai compagni. Molto bravo nel chiudere gli spazi a Terzic.

Coulibaly 6,5 - Gara in cui spende davvero tanto. Si spinge in avanti e, ad inizio seconda frazione imbeccato da Tutino, si inserisce bene nello spazio ma non riesce ad inquadrare la porta, mangiandosi il raddoppio. Gestisce con intelligenza l'ammonizione presa nella prima frazione di gioco. (dal 79' Schiavone s.v.)

Di Tacchio 7 - Non si scompone mai in mediana e riesce sempre ad uscire in maniera pulita dalle situazioni più intricate.

Capezzi 6,5 - Si prende il fronte mancino e si alza per contenere in primis le avanzate palla al piede di Fiamozzi. Quando Crociata si allarga, lo segue per dare un supporto a Jaroszynski.

Jaroszynski 6 - In ritardo in un paio di occasioni, dove non riesce a prendere il tempo a Fiamozzi, che gli scappa via sul lato destro. Molto più aggressivo nella seconda frazione. (dal 68' Kupisz 6 - Buon lavoro di copertura, prestazione intelligente la sua.)

Gondo 6,5 - Gioca molto su play difensivo avversario. I suoi compagni si appoggiano su di lui per poter risalire il campo. Molto importante sui duelli aerei. (dal 80' Anderson 6,5 - Segna con caparbietà e chiude la partita.)

Tutino 6,5 - Lotta con la difesa azzurra, lavora molto per la squadra. Spesso ripiega per aiutare la squadra ad uscire dalla pressione avversaria. (dal 63' Djuric 6 - Porta maggiore fisicità all'attacco facendosi sentire con la difesa azzura.)

EMPOLI

Brignoli 6 - Disputa quasi tutto il primo tempo da spettatore non pagante, ma in occasione del gol di Bogdan poteva essere più reattivo per respingere il pallone.

Fiamozzi 6,5 - Aiuta i difensori centrali in fase di costruzione della manovra, fungendo da regista arretrato. In un paio di occasioni va via sulla destra e prova ad impensierire i padroni di casa. (dal 66' Cambiaso 6 - Si fa vedere sulla destra e tenta di dar fastidio a Mantovani.)

Casale 6 - Quasi sempre molto ruvido, bada al sodo e si fa sentire fisicamente.

Viti 6,5 - Match di grande personalità il suo. In più di un'occasione esce bene con il pallone tra i piedi e avvia la manovra.

Terzic 6 - Limitato da Casasola, fatica molto a farsi vedere in fase offensiva. Partita comunque ordinata la sua.

Ricci 6 - Cerca di dare sempre diverse soluzioni a Crociata e a Fiamozzi sulla destra, con i suoi movimenti senza palla. (dal 73' Bajrami s.v.)

Damiani 6 - Dà i tempi alla squadra. L'Empoli va al suo ritmo. Gioca con semplicità, a due tocchi.

Bandinelli 5,5 - Dà equilibrio alla mediana, poteva sfondare maggiormente per vie centrali per portare più palloni ai compagni del reparto avanzato. (dal 56' Zurkowski 5,5 - Non dà la svolta al reparto, molto piatta la sua gara.)

Crociata 5,5 - Gioca tra linee e prova a farsi trovare anche sulla destra per puntare l'uomo e creare superiorità numerica. Ma è poco incisivo anche perchè ingabbiato dai granata. (dal 56' Matos 5,5 - Si vede poco, non riesce ad incidere.)

Mancuso 6 - Svaria per tutto il fronte offensivo, spesso si allarga sul lato mancino per portarsi dietro Bogdan. Nei primi dieci minuti serve un bel pallone a Moreo, che però non riesce a superare Belec. (dal 56' Olivieri 5,5 - La squadra fatica a portare palloni negli ultimi venticinque metri avversari e inevitabilmente ne risente.)

Moreo 5,5 - Poco deciso in area di rigore, poteva concludere meglio in un paio di occasioni. Nel primo tempo sfiora il gol di testa e costringe Belec al miracolo.