Salernitana - Empoli, i convocati di Castori per il big match di giornata

Ecco la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana ed Empoli. Rientra Veseli mentre non ci sarà Sofian Kiyine, squalificato per una giornata. Per il resto tutti presenti tranne i lungodegenti Dziczek e Lombardi. Cosi come Guerrieri e Antonucci, ormai fuori rosa da mesi.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.