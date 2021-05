Salernitana, i convocati di mister Castori per la sfida al Pordenone: out Veseli e Lombardi

Trasferta friulana per la Salernitana, impegnata domani - in occasione della 36^ giornata del campionato di B - sul campo del Pordenone:

Come prevedibile, non ci sarà Lombardi, cui stagione è terminata praticamente ancor prima di iniziare: lo ha annunciato lo stesso calciatore sui social. Out per squalifica il difensore Veseli, mentre rientra Milan Djuric che non ha preso parte alla gara col Monza e partirà presumibilmente dal primo minuto. Ci sono anche Aya e Durmisi.

Questo l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.