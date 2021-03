Salernitana, Lotito è infuriato e manda tutti in ritiro in vista della trasferta a Cittadella

La Salernitana va in ritiro. Dopo il pareggio casalingo con il Cosenza, il patron Lotito (presente all'Arechi) è sceso negli spogliatoi infuriato con la squadra per l'atteggiamento rinunciatario mostrato in campo. La squadra sarà in ritiro al Mediterranea Hotel di Salerno fino a domani pomeriggio, poi la partenza per Cittadella dove la Salernitana sarà impegnata martedì sera alle 19 in uno scontro playoff da non fallire.