Salernitana-Monza 1-3, le pagelle: Balotelli spietato, pasticcio difensivo granata

vedi letture

Salernitana-Monza 1-3

Marcatori: 49' Frattesi (M), 51' Gondo (S), 81' e 91' Balotelli (M)

Salernitana

Belec 5,5 – Strepitoso su Sampirisi nel primo tempo, mentre nella ripresa non è impeccabile sul calcio d'angolo che porta al nuovo vantaggio di Balotelli.

Bogdan 5,5 – Prova a francobollarsi a Dany Mota, ma il portoghese svaria continuamente mettendolo in difficoltà, specialmente nella ripresa.



Gyombér 4,5 - La combina grossa sul primo gol ospite in concorso con Di Tacchio, regalando la palla a Frattesi. Errore pesante, che macchia una partita comunque difficoltosa.

Veseli 6 - Il migliore della difesa, riesce ad arginare le scorribande di Carlos Augusto e concedere poco. Costretto a fermare con le cattive Diaw nella ripresa e prendersi il giallo.

Casasola 5,5 - Buon primo tempo dell'argentino, che concede pochissimo. Cala nella ripresa, quando non supera mai la metà campo. Dall'85' Cicerelli sv

Capezzi 6 - E' sua l'iniziativa sul momentaneo pareggio granata, quando propone una bella triangolazione a Gondo. Dall'87' Schiavone sv

Di Tacchio 5 - Gravissimo errore sul gol di Frattesi, quando si infrange contro il compagno Gyomber e spiana la strada al vantaggio ospite. Per il resto gara di sostanza, ma la topica pesa. Dall'85' Anderson sv

Kiyine 6 - Tra i più positivi in casa granata, uno dei pochi a provarci fino alla fine. Qualche guizzo dei suoi mette in difficoltà la retroguardia biancorossa, pur senza incidere particolarmente.

Jaroszynski 5,5 - Prova opaca anche per il polacco, non pervenuto in avanti. Indietro dà man forte ai difensori, ma soffre sulle incursioni di Frattesi e Dany Mota. Dall'81' Kupisz sv

Tutino 5,5- Tocca pochi palloni e fatica a trovare spazi. Nella ripresa sciupa una ripartenza potenzialmente pericolosa.



Gondo 6,5 - Ancora il migliore in campo per i campani. Pareggia momentaneamente la gara con un meraviglioso tocco sotto, offre tante sponde ai compagni, dialoga coi centrocampisti e serve, di tacco, un pallone d'oro a Tutino.

Monza

Di Gregorio 6 - Chiamato in causa poche volte, ma risponde sempre presente.

Scaglia 6 - Giornata tranquilla dal suo lato, dove si affaccia qualche volta il solo Kiyine.

Paletta 6,5 - Prova senza sbavature del centrale biancorosso, che guida la difesa con autorità.

Pirola 6 - A parte il giallo a cui lo costringe Tutino, se la cava senza affanni e offre una prova sufficiente.

Sampirisi 6,5 - Nel primo tempo risulta il più pericoloso. Sfiora l'eurogol, negato da un grande intervento di Belec. Nella ripresa il Monza spinge poco dal suo lato.

Frattesi 7 - Una costante spina nel fianco per la retroguardia granata, costretta agli straordinari per fermarlo. Apre le marcature sfruttando una dormita della difesa di casa, poi sfiora nuovamente il gol con una bella girata. Svernicia a più riprese i difensori granata, prestazione maiuscola. Dall'84' D'Alessandro 6 - Entra giusto in tempo per servire l'assist del 3-1.

Scozzarella 6 - Gara senza particolari lampi da parte del metronomo biancorosso, che comunque non sfigura. Dal 71' Barberis 6 - Utile negli assalti finali ospiti.

Colpani 6,5 - Buona prova anche della giovane mezzala, sempre nel vivo del gioco. Si inserisce coi giusti tempi e sfiora il gol nella ripresa con una bella conclusione. Dall'80' D'Errico sv

Carlos Augusto 6 - Meno incisivo del solito, la retroguardia granata gli destina grandi attenzioni. Prova senza infamia e senza lode per il brasiliano, che resta un assoluto punto fermo dello scacchiere tattico di Brocchi.

Diaw 5,5 - Prova opaca del centravanti brianzolo, che sbaglia tanti palloni. Aiuta comunque la squadra coi suoi movimenti. Dal 79' Balotelli 7,5 - Entra e con una disinvoltura unica realizza una doppietta pesantissima che vale tre punti d'oro. Non manca mai, però, di polemizzare, guadagnandosi il giallo.

Mota Carvalho 6,5 - Tanto dinamismo, corsa e belle giocate, il portoghese porta a spasso la difesa granata. Gli manca solo il gol: nella ripresa ha una buona chance ma calcia alto.