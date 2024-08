Ufficiale Salernitana, rinforzo per la difesa: preso Ruggeri a titolo temporaneo dalla Lazio

vedi letture

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe 2004 Fabio Andrea Ruggeri. Il giocatore - come da comunicato ufficiale del club granata - sarà già disponibile per la partita di questa sera contro il Cittadella e si è aggregato al ritiro prepartita con i nuovi compagni. Indosserà la maglia numero 13.

Il neo-granata è alla sua prima esperienza tra i grandi dopo essere stato il capitano della Primavera della Lazio nella scorsa stagione. Ha svolto tutto il ritiro estivo con la prima squadra biancoceleste ed ora è pronto per questa sua avventura d’esordio nel mondo dei professionisti".