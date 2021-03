Salernitana, tegola Gondo in attacco. Salterà Lecce, Frosinone e probabilmente Entella

Problemi in attacco in casa Salernitana dopo l’infortunio subito da Cedric Gondo in allenamento. Il giocatore infatti ha riportato un problema al flessore della coscia destra che lo terrà fuori per le prossime due gare contro Lecce e Frosinone che si giocheranno a cavallo di Pasqua. Ma come riferisce Tuttosalernitana.com il classe ‘96 potrebbe essere a forte rischio anche per la trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella.